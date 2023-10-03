10月8日「翡翠騎士前進大港」表演活動倒數，高雄市政府跨局處攜手合作，在10月2日跨海直送旗山香蕉到群馬縣，替學生加油打氣，學生興奮拿著香蕉和卡片拍照，更大喊：「好吃！我愛台灣！高雄見！」

為了替翡翠騎士加油打氣，高市府直送旗山香蕉應援（圖片來源：高雄市行國處提供）

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」即將首度訪台，10月8日在高雄展開首場演出，為了讓在日本加緊準備的學生們在表演前感受到高雄的熱情，高雄市政府跨局處協力，將高雄在地「旗山香蕉」送到日本群馬縣給翡翠騎士品嚐。翡翠騎士收到旗山香蕉及市府別出心裁準備的微笑香蕉友好卡片時，也興奮拍照，開心收下來自高雄的祝福，紛紛表示很期待高雄之旅，收到香蕉後更有力氣準備練習，會將最好的表演呈現給高雄及全台民眾。

翡翠騎士收到旗山香蕉及市府準備的微笑香蕉友好卡片時，皆開心不已（圖片來源：高雄市行國處提供）

高雄市長陳其邁指出，隨著翡翠騎士來台演出進入倒數階段，學生練習非常需要體力，「特別送上營養美味的旗山香蕉，讓學生搶先嚐到高雄水果的好滋味，展現高雄歡迎他們到來的熱情，也替學生們加油打氣！」

翡翠騎士收到旗山香蕉後，迫不及待品嚐高雄好滋味（圖片來源：高雄市行國處提供）

學生受訪表示，之前沒吃過台灣的香蕉，首次品嚐非常開心！不只直呼「歐伊系！」更用中文說「好吃！」學生表示，聽聞高雄有許多美麗的地方，「非常期待能在美麗的地方表演，爲了讓高雄市民們欣賞我們的演出，我們會努力！」

高市府直送旗山香蕉給翡翠騎士，學生特別學習中文大喊「好吃、我愛台灣、高雄見！」（圖片來源：高雄市行國處提供）

高雄市一年四季出產豐富且優質的水果，香蕉富含營養，更象徵著微笑活力，陳其邁表示希望日本學生嚐到高雄好滋味，帶著好心情前來高雄。不僅在表演前直送香蕉到日本高校，高雄市政府也備妥高雄特色農漁產入菜、安排手作體驗、台灣特色夜市遊戲，要全力招待遠道而來的日本學生；更要透過台日四校交流的安排，透過音樂牽起友誼，讓台日青年世代的互動更加緊密。