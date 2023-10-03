「茫茫人海中，我，也想要被看見，你準備關注我了嗎？」高市勞工局2日晚間在承億酒店27樓戶外高空BAR，舉辦身心障礙創業者「誕聲」成果發表會，邀請14位身心障礙創業學員盛裝出席，登上舞台擔任主角，自信接受大家的關注，勞工局表示，身心障礙者無論在職場上的起跑點，或在創業的道路上，都需要面對更多的挑戰與困難，但不論跌倒多少次，都不能阻止它們向前邁進的勇氣和決心，不論起點在哪裡，每個人都能成為主角，都能發光發亮。

舉辦地點選在高雄市新地標承億酒店，主要是要讓身心障礙創業者在制高樓層的氛圍下，透過由上往下瞭望的視野感受，鼓勵其開創人生制高點。

身障創業者展現自信面對外界。（圖片來源：高雄市勞工局提供）

延續去年「聲聲不息Podcast研習營」活動，今年進階工作坊更升級精進社群經營能力，10天研習營號召精英業師，像是知名網紅左豪、克里斯丁、藝人陳昭瑋、吳恩文等，帶領身心障礙創業學員，深化操作各社群平台的能力，手把手規劃社群發展，使學員更能使用適合自己的自媒體，加值其創業效能。

第一次參與課程的學員歐美玲表示，她經營歐老師婚友社婚姻配對已34年，這次透過課程學習，讓她得以在網路世界，服務更多相信愛情的人，所帶來的成就感相當幸福；擁有法國藍帶廚藝資格的視障甜點師李侑昌表示，透過研習營強化內容規劃及食物拍攝、影片剪輯等能力，不斷強化所屬FB、IG頻道，面對市場競爭時，他更有十足信心。

為進一步讓這群生命鬥士｢誕聲」，勞工局也協助催生｢誕聲藝總會」社群粉專，裡面將集結他們透過Podcast、直播和YouTube，所分享自己的生活、創作資訊、才藝作品等資訊，期待透過這個平台幫助創業者傳播，邀請民眾上『誕聲藝總會』臉書平台訂閱、按讚、分享，讓社會大眾看到身心障礙創業者的才能，推廣其創業商品，也鼓勵更多身障者持續往自己的夢想前進，請用行動支持按讚誕聲藝總會，準備關注在這裡看見他們的精彩。