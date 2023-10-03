民進黨總統參選人賴清德目前持續在民調中領先，他於9月26日更是脫口而出，「就算在野最後整合出一組，我們也一定要贏」。對此，YouTube頻道《桃園孫先生》昨（2）日發起最新網路投票，截至今日下午３點，總計已有超過1.3萬人參與。

《桃園孫先生》最新網路投票，題目為「賴清德發下豪語，就算最後在野整合出一組，我也一定會（要）贏，請問您」。對於該提問，有10%的網友表態「認同」、而態度為「不認同」的民眾高達86%、「其他意見」占1%、「沒意見」占3%。

對於此一題目，網友紛紛留言表示，「下架民進黨、下架新潮流，唯一要做的」、「台灣人能不能逃過一劫，就看2024了。命運自己決定」、「他只在乎自己的輸贏，看不見人民需求，更遑論解民所苦，選前賴皮，只笑不答」、「有時候過於自信會引起反感的」。

不過也有民眾持悲觀態度，稱「民進黨人選舉手段狠」、「國民黨可以強一點嗎？」