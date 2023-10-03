香港女星許星羽（舊名：許穎）擁有憑藉火辣身材，多年前曾與日本情色攝影師合作拍攝寫真書，晉升性感寫真女神，但兩年後她卻逐漸淡出演藝圈，開辦授課當起美術老師，如今更開始賣保險，但不變的是她的身材依舊火辣，且退去過往的青澀，現在更多了幾分女人味。

許星羽過去曾與日本著名情色攝影師米原康正合作拍寫真走紅，但兩年後她便淡出演藝圈；相當有藝術天分的她，當起美術老師開班授課，如今的她更開始賣起保險，且即便她已離開演藝圈多年，人氣依舊不減，在社群上擁有5萬多名粉絲追蹤。

然而，她時常在社群與粉絲分享生活日常，從最新貼文中可見，留著一頭長髮的她，穿著紫色花紋泳裝在泳池邊擺拍，大方展現她傲人的好身材，讓許多網友看了直呼「超辣」、「真不愧是我女神」。

事實上，許星羽曾公開自己維持身材的秘訣，她表示，自己從小到大飲食都很清淡，沒有任何調味料的，且從小在發育的時候就做很多運動，因此建立不少肌肉基礎，至於生活習慣，她則透露「起來一杯清水之後，我想通常先會吃生果，然後次序便會吃菜，吃肉，最後吃飯或者吃麵」。