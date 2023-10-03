央行指出，本年上半年，Fed、ECB、BoE持續緊縮貨幣，BoJ及中國人行等貨幣政策維持相對寬鬆，亞洲貨幣走勢偏弱，國內匯市美元供需大致平衡，本行淨賣匯8.8億美元，新台幣對美元貶值 1.37%，惟貶幅小於日圓、人民幣及韓元。若加計去年下半年央行淨賣匯47.5億美元，則去年7月至今年6月合計淨賣匯56.3億美元(約當GDP之-0.76%)。

央行指出，今年第3季以來，市場預期美國經濟可望軟著陸，加以外資賣超台股，並併同股利匯出，匯市出現美元超額需求，迄至(9月28日)新台幣對美元較6月底貶值3.51%，較去年底貶值4.83%， 惟相對其他貨幣穩定。

央行表示，台灣為小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。長期以來，新台幣對美元匯率波動度小於新加坡幣、歐元、日圓及韓元等主要貨幣，有利廠商之報價與營運，亦有助國內金融穩定與經濟成長。