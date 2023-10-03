公路局中區分局苗栗工務段目前正施作北溪橋橋梁吊梁作業將封閉部分南下車道。（謝明俊攝）

公路局中區分局苗栗工務段施作台61線北溪橋橋梁吊梁工程，原訂於10月4日施作，並封閉後龍鎮龍港匝道至通霄鎮白沙屯匝道間南下路段全部，但因逢小犬颱風來襲，為免風勢過大影響吊梁作業安全，苗栗工務段3日下午臨時公告吊梁作業延至10月12日上午8時至下午17時，封閉路段相同，苗栗工務段請用路人提前改道。

苗栗工務段整建西湖溪橋，為施作台61線北溪橋橋梁吊梁工程，原本規畫於10月4日上午8時起至下午17時止，管制車輛通行，將封閉105k＋300(龍港)至112k＋400(白沙屯)南下主線及側車道路段，欲往南下用路人車，請於台61線105k＋300(龍港)匝道匯出，續行駛替代道路台6線接台1線南下至123k＋900處再接回台61線。

但因小犬颱風來襲，風勢有增加趨勢，苗栗工務段考量工程安全，3日下午臨時公告工程順延1週，將於10月12日上午8時起至下午17時止，封閉105k＋300(龍港)至112k＋400(白沙屯)南下主線及側車道路段，欲往南下用路人車，請於台61線105k＋300(龍港)匝道匯出，續行駛替代道路台6線接台1線南下至123k＋900處再接回台61線。苗栗工務段請用路人車行經工區務必減速慢行，並依相關施工標誌規定行駛。