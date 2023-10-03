對此管理員說，該廣場實際上作為倉儲使用，因不少民眾當停車場用才出此下策，並非真的要讓人停車。（吳建輝攝）

開車出門最讓人頭痛的，就是停車問題，彰化縣員林市區也是一位難求，近日有民眾在員林華成市場附近發現一處生技公司停車場，停車每小時竟要價500元，甚至連迴轉都要1000元；對此管理員說，該廣場實際上作為倉儲使用，因不少民眾當停車場用才出此下策，並非真的要讓人停車。

號稱全台最有錢的城鎮彰化縣員林市，就連停車費也是天價，近日有民眾在員林市區人潮鼎沸的華成市場附近，發現一個天價停車場，門口擺放停車每小時500元的告示牌，就連迴轉1次都要1000元，引發民眾熱議。

對此附近居民表示，該空地並非真的停車場，是1家生技公司的廣場，實際上作為倉儲使用，因為很多到市場買菜的民眾會將車子停進去裡面，所以該公司才會製作告示牌，主要是避免民眾進入停車，並非真的要收取高價停車費。

而該公司的管理員也低調表示，很多市民把工廠的空地當成免費停車場，因為常常有貨運進出找不到車主，造成困擾才會出此下策，不過該停車告示已經懸掛2年多，從一開始的200元到現在500元了，是希望民眾看到能夠「知難而退」。

據了解，這家位在浮圳路2段、華成市場旁的生技公司，主要的生產線已經搬遷到鄰近的北斗鎮，該位置目前是作為倉儲使用，不少民眾以為空地可停，到市場買菜就將愛車停在此處，因為經常有貨車出入，工廠不堪其擾，才會掛告示牌。