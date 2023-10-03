日本東京都世田谷區一名80歲老翁因涉嫌勒死85歲妻子，而遭警方逮捕。老翁供稱妻子患有認知症，自己已無法繼續忍受來自妻子的責備。

日本放送協會（NHK）報導，警方表示，老翁10月1日晚間涉嫌在自宅以電源線勒斃妻子，老翁妹妹10月2日傍晚接到區公所來電表示聯繫不上哥哥而報警，趕赴老翁住處的警員發現老翁妻子倒臥床上死亡。

老翁面對警詢坦承犯行時說，妻子幾年前失明並罹患認知症，最近幾個月脾氣愈發暴躁，一連幾天都被妻子責備，「我已經受不了了」。警方將調查釐清老翁照顧妻子的狀況等詳細情況。

日本2022年11月也曾發生「老老照顧」悲劇，神奈川縣大磯町82歲老翁在照顧79歲妻子近40年後，將妻子連同輪椅推入海中殺害，今年7月遭橫濱地方法院判處3年有期徒刑。

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