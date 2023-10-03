中華隊在杭州亞運棒球預賽最終戰，以15比0提前6局「扣倒」香港隊，6局下中華隊換上王政浩、潘文輝，2人合力抓下3出局，最後一任投手潘文輝用5球投0.1局，飆出157公里「火球」，但他認為投手丘踩起來下腳地方不太穩，還要再適應一下。

今天賽前總教練吳思賢就表示，今天不會讓賴柏瑋投完，牛棚還是會有安排的投手，主要是要讓每個人去適應一下投手丘、實戰感覺。今天賴柏瑋主投5局用65球，投出4次三振、1保送，僅被敲1支安打，接手的王政浩用8球抓下2出局，最後換上潘文輝小試身手，3投聯手完封香港，全場僅被敲出1支安打。

吳總表示，6局換投的原因是要讓投手上去適應投手丘感覺，也認為潘文輝今天表現不錯，「最快有157耶！」潘文輝則說：「以今天感覺起來還不錯，但還要再適應一下投手丘，因為才投1個人。」雖然覺得投手丘採起來下腳不太穩，但還是有「火球」出現，他笑著說：「可能是我旋轉做得好吧。」

旅外這一年潘文輝也累積不少救援經驗，他認為，現在「關門」已經不會那麼緊張、平常心面對，盡量把每一球都投到最好。潘文輝也提到，跟高中打U18世界盃時相比，自己現在更懂的去控制球的位置，而不是一昧地催球速，昨天對韓國之戰原本他要在劉致榮後面準備，但他對隊友十分有信心，在牛棚沒有熱太多，「因為他上去投我就很放心。」