立法委員邱顯智今召開記者會表示，除了三立集團以外，鏡電視的大股東萬海集團陳致遠，也傳出入股中嘉。（邱顯智提供／楊亞璇台北傳真）

國內大型有線電視系統中嘉數位遭爆三立控制其中27％股份。立法委員邱顯智今召開記者會表示，除了三立集團以外，鏡電視的大股東萬海集團陳致遠，也傳出入股中嘉，知法玩法，跨越反媒體壟斷的規定，請問NCC主委陳耀祥，什麼時候才能釐清中嘉的上層股東結構？

邱顯智說，距離9月8日首次揭露中嘉股權大幅移轉，違背反媒體壟斷規定，已經過了26天，到現在NCC還是沒有辦法對外交代，中嘉上層的股東結構究竟為何？有沒有新聞頻道業者入股？宏泰公益信託5年15億的承諾即將跳票，NCC要怎麼辦？

邱顯智說明，從9月8日至今，NCC發公文給中嘉上曾股東，也要求負責整個交易案籌資、申請的代表人、現任的中嘉董事長郭冠群先生到會說明，但是中嘉上層股東，就是不願意回文，郭冠群董事長，就是不到NCC說明。

邱顯智提到，郭冠群派出了兩個代表到NCC，第一位是國際通商法律事務所的律師康文彥，他是郭冠群的長期夥伴，也是中嘉交易案的律師，整個交易案的法律意見，就是由康文彥律師帶領的團隊來負責，同時，也是民進黨創黨元老康寧祥之子。

邱顯智質疑，NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗，從9月8日到現在，康文彥是不是在和中嘉之間，來回穿梭，頻繁交換訊息？請公開講清楚！

邱顯智說明，中嘉派到NCC的第二個代表，就是Linda Luo羅寧寧，她是郭冠群在Morgan Stanley時期的部屬，加入郭冠群的達勝資本前，服務於中國大陸尚心資本，現擔任中嘉上層股東董事、中嘉寬頻董事長。根據了解，羅寧寧之前為中國大陸籍，現為澳洲籍，並未取得中華民國國籍，請問這樣的人，適合代表郭冠群到NCC說明嗎？

邱顯智揭露，其次，除了三立集團以外，鏡電視的大股東萬海集團陳致遠，也傳出入股中嘉，跨越反媒體壟斷的規定。早在2020年10月，郭冠群先生的達勝集團，就已在規劃萬海集團陳致遠，入股中嘉的上層股東泓倉。

他說，根據市場傳言，泓倉公司已在今年中出清10％中嘉股份，部分股份已轉手到萬海集團陳致遠手上，所以這陣子以來中嘉對外聲稱「不清楚新聞頻道入股」的推托之詞不攻自破，自始自終，這些跨越反媒體壟斷紅線，違背交易許可附負擔的事情，都是中嘉董事長郭冠群在操盤。

邱顯智說明，萬海陳致遠透過持股過半的翰林育成公司，掌握了鏡電視15％的股份，如果又同時入股中嘉，那鏡電視就是三立以外，第二個違反「參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東，不得直接或間接經營或控制新聞頻道」附負擔的新聞頻道，請問NCC主委陳耀祥，什麼時候才能釐清中嘉的上層股東結構？

獨立記者姚惠珍表示，在野立委召開記者會至今已經26天，NCC裝睡、裝瞎、裝聾，以「麻木不仁」的態度，面對立委所有的質疑。讓人不禁想問，到底是誰給NCC底氣，讓他們護航中嘉案到底？

姚惠珍說，過去人民用817萬張選票支持蔡英文總統，剷除了國民黨舊有的權貴階層，給了民進黨8年完全執政的時間，希望民進黨可以全力推動改革，然而在這8年內，民進黨建立了「財團、政黨、媒體」三位一體的新貴族。

姚惠珍認為，民進黨完全執政8年，不僅中嘉上層股東頻繁變動，也傳出新聞頻道業者違背反媒體規定入股中嘉，就連行政院送到立法院的信託法草案，民進黨團柯建銘總召就是不願意排案審查，把公益信託「假公益、真投資」的漏洞堵起來，這樣的完全執政讓人無法接受。

姚惠珍批評，絕對的權力帶來絕對的腐化，完全執政又傲慢的民進黨，藍綠委員默視噤聲的立法院，財團撒錢養新貴的「鈔能力」給了NCC態度蠻橫、裝聾作啞的底氣，是你我手上的選票，讓他們可以如此傲慢，也只有你我手上的選票，可以決定他們是否可以繼續傲慢下去。