女星李妍瑾（改名李妍憬）9月28日和圈外老公「小人物」登記結婚，新婚的她，積極規劃孕事，在今（3日）取出14顆卵，她還曬出老公趴在沙發的熟睡照，狠虧：「我老公昨天很緊張，比較晚睡，結果我出來看到他睡得比我還舒服，我一度懷疑是我老公取卵」，李妍瑾發文還標記「人工受孕」、「取卵」、「雙胞胎」，不難看出她對孕事相當積極。

新婚的李妍瑾積極規劃孕事，因為打排卵針暴肥，還會胸漲、腹脹，日前還因此能躺著就躺著，而李妍瑾稍早則發文透露，已取出14顆卵，她還分享：「聽說我麻醉後還摸院長的臉說謝謝，護士說意志力很強大，因為麻醉我不停的說關於我的人工受孕一定成功」。

李妍瑾還曬出老公趴在沙發的熟睡照，狠虧：「我老公昨天很緊張，比較晚睡，結果我出來看到他睡得比我還舒服，我一度懷疑是我老公取卵」，令人莞薾一笑。網友紛紛留言祝福：「辛苦了，希望順利懷孕」、「衷心地祝福您圓滿順利」，李妍瑾則說：「要等報告，期待，之後就規劃啦」。

李妍憬相當呵護這段婚姻，沒曝光另一半長相，只透露老公是做生意，至於看到網發祭品文「1年內離婚請吃雞排」，她也一改過去有話直說的嗆辣個性，展現高EQ說：「雞排是吃不到了，我會請你吃餅」，並大方說：「我是嫁給愛情，我老公不是想不開娶我。是想開了才娶我」。