「lin bay好油」版主林裕紘遭檢調查出和國民黨許姓黨工涉嫌自導自演，民進黨發言人張志豪表示，國民黨主席朱立倫及侯友宜閃躲迴避不認錯、不道歉，民眾黨及黃國昌等人在獲知訊息後，也立即刪文試圖止血，可見藍白一個樣，「民眾黨刪文章不道歉，黃國昌刪影片A抖內。」

此外，張還說，黃國昌過去對於其他政治人物的超高標準，如今卻雙重標準。他曾因一張合照，就質疑入鏡者一定有利益交換；也曾因為下屬有犯罪疑慮，就咬定上司一定包庇犯罪。如今面對曾經同框直播並多次發文聲援的林裕紘被證實為自導自演、欺騙社會，卻僅默默地表示「震驚」，與昔日的高標準可說是自相矛盾。

張志豪說，林裕紘2020年3月入黨顯然有特殊政治目的，其2018年就不斷發文抨擊前北農總經理吳音寧及前農業部長陳吉仲，用農業議題帶風向，近期又自導自演說遭恐嚇，民進黨將貫徹黨紀，開除黨籍。

張表示，整起事件就是林裕紘在黃國昌YouTube直播哭訴遭人身威脅，並惡意指控民進黨，後來民眾黨主席柯文哲、競選總幹事黃珊珊亦配合炒作，但昨日被爆出「恐嚇事件」全是自導自演，涉嫌恐嚇的國民黨許姓黨工與林裕紘相識多年，並任職於國民黨中央政策會，負責社群平台維護工作，但藍白兩黨卻開始刪文卸責。

他說，特別是黃國昌昨日深夜在臉書發文直言訝異後，不僅沒有為此道歉，更沒有對不實抹黑而做出表示，隨即將日前直播影片刪除。對此張志豪質疑，儘管直播已經刪除，但該則直播的「抖內」都已經收了，賺好賺滿如今卻只想刪文了事，根本就是在A抖內。

張志豪也指出，民眾黨過去多次配合國民黨操作，大張旗鼓進行認知作戰，並多次痛批「綠色恐怖」、「民主已死」等見獵心喜等言論，不僅造成言論自由的傷害，對民主做出不好的示範，更傷害辛苦的農民，造成民眾的困擾。藍白兩黨現在竟然完全沒有任何道歉與說法，「只有偷偷刪文章不道歉」，毫無歉意，令人遺憾，

張志豪說，政府並非不能監督，在此次雞蛋事件中，行政院長數度道歉，並積極提出檢討精進的措施；前農業部長陳吉仲更因此請辭下台負責，但是國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲兩位總統候選人，為了選舉利益將自導自演的恐嚇事件無限放大，以此大噴政治口水攻擊執政黨，以惡質的政治操作來獲取自己的聲量與利益。

張志豪質疑，民眾黨至今毫無任何道歉，僅默默地將昔日文章下架，不禁令人想詢問，難道民眾黨認為沒有人會發現嗎？還是柯文哲對於造謠的文章與爆料毫不關心，只在乎自己是否可以成為藍白的共主？