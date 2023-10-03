明揚大火造成10人死亡，逾百人輕重傷，4名消防人員不幸殉職，國民黨立委江啟臣今痛批，經濟部、內政部至今還在互踢皮球，經濟部部長王美花甚至對外宣示將建立「共同平台」，然而平台早就有，此舉再次顯示王對業務職掌的無知。

江啟臣表示，上至行政院院長、下至經濟部部長、內政部部長，通通不知道行政院設有「國家化學物質管理會報」，專責加強國家化學物質相關業務之決策及協調，並交由相關部會執行，行政院根本是失職又失能，大火造成的死傷，行政院難辭其咎。

江啟臣指出，根據毒性及關注化學物質管理法規定，有關化學物質的管理，依其對環境、人體健康的危害度，進行不同強度的管理，法律明訂製造及輸入既有化學物質者，必須要登錄、申報；中央機關負責登錄及申報之管理及督導；地方政府負責登錄申報之查核。

而其中「毒性及關注化學物質管理法」第 7 條更規定跨部會協調機制，又根據會報設置要點第6點，「本會報每年召開會議一次，必要時，得召開臨時會議。」江啟臣批，明揚大火發生後，行政院竟還若無其事，放任經濟部、內政部互踢皮球，行政院難道不該立即召開臨時會報檢討，整個行政院不只螺絲鬆了，根本就是一盤散沙。

「明揚大火造成的傷亡，就是沒有落實會報決定！」江啟臣說，該會報在2021年8月召開時，前行政院長蘇貞昌就表示要「建立化學物質管理機制，避免重要化學物質因管理不善造成危害」，2022年9月7日更表示，要「有效建立危險化學物質（品）管理機制，並戮力維護工業區及科學園區化學安全」，經濟部也需持續辦理大型石化廠及工業管線聯合督導，以發掘潛在危害，確保救災人員的安全；相關部會亦應建立緊急通報機制，希望在災害發生的第一時間，將傷害降至最低。

江啟臣直言，行政院長若能落實研考、確實督導各機關，今天憾事也許就不會發生，陳建仁難道沒有責任？陳身為行政院長，連行政院的會報竟都不知道，食安會報顧不了食安，化學物質管理會報沒有落實，各項會報形同虛設，開會虛應故事，會報決定部會首長視而不見，難道這就是我們溫暖內閣，「溫暖閣員、傷害人民？」