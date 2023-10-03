阿他加馬礫漠沙漠地形變換考驗跑者適應能力，唯一不變的是頭頂炙熱的豔陽。（台灣體育運動競技協會）

中華健兒在杭州亞運為國爭光的同時，遠在南美洲智利阿他加馬寒漠，6名台灣超級馬拉松好手也在2023智利阿他加馬寒漠超級馬拉松賽努力邁開步伐，7天6夜的賽程10月1日落幕，賽事首屆冠軍、寶島超馬好手林義傑重返自己難忘的榮耀聖地，以第10名作收。

2023智利阿他加馬寒漠超級馬拉松賽長達7天6夜250公里賽程，有112人報名、最後僅82人完賽，冠軍是來自紐西蘭的UTMB選手豪克（Scotty HAWKER），費時25時43分35秒完賽，最末位完賽選手耗時70時37分36秒，兩者相差將近45個小時。

賽事首屆冠軍、台灣超馬好手林義傑，雖已逐漸淡出國際競技舞台，仍憑藉賽事經驗，獲得男子組第10名，這次林義傑除了回到自己的奪冠聖地，並「母雞帶小雞」領著和陳麒仁、趙炫瑋、莊博丞、費司樑與黃式賢等參賽者一起參賽，秉持著一個都不落下的決心，攜團隊全數順利完賽，且全員最後一日賽程火力全開，挑戰相對輕鬆的18公里，林義傑除了嘗試追趕前方跑者之外，也積極鼓勵隊友提昇成績，一路隨行的陳麒仁、趙炫瑋，憑藉著在台灣SUPERACE超馬多日賽的經驗，也雙雙斬獲男子組第15、16名。

林義傑睽違19年重返智利阿他加馬，頒獎時透露一路上都在「拐騙隊友」，說前方跑者就在不遠處，引起現場哄堂大笑，林義傑也自嘲雖已不復當年勇，仍期待有機會再度回來，與在場各國同樣熱愛跑步的朋友們相聚。