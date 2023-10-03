北市水利處宣布，3日17時起部分疏散門「只出不進」，21時起開始拖吊。（圖／台北市政府水利處）

中度颱風「小犬」逼近台灣，中央氣象署已針對花蓮、台東、屏東及恆春半島發布陸上颱風警報，台北市水利處稍早宣布，下午17時起淡水河沿線疏散門及基隆河中山橋至洲美大橋間越堤坡道「只出不進」，並將會從今（3）晚21時起開始拖吊。

北市水利處今日表示，因小犬颱風外流環流即將帶來間歇性降雨，加上上游水庫已進行調節性放水，若降雨加劇極可能加大調節性放水，導致超過疏散門關閉標準，因此將從17時起執行淡水河沿線疏散門（淡6至新3-2）及基隆河中山橋至洲美大橋間越堤坡道（百齡左右岸）「只出不進」管制，並於21時起開始拖吊堤外滯留車輛。

水利處提醒，未及時移置的車輛，將依車型大小處1800至4800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意，請在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。

此外，為配合疏散門「只出不進」的管制措施，今日17時起同步開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線停車，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護。