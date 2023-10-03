前總統馬英九昨(2日)宣布，「以十二萬分沉痛的心情，宣布拒絕出席今年十月十日的國慶大會」，去年曾公開呼籲蔡英文總統與籌辦國慶大會的立法院游錫堃院長，不要再以「Taiwan National Day」（臺灣國慶日）作為國慶的英文名稱，可惜他們置若罔聞，今年依然故我。港媒今(3日)對此分析指出，馬試圖用自己的影響力，將大選拉回和平與戰爭的選擇，將所有不想投或者認為不能投民進黨賴清德的力量凝聚起來。

馬英九昨在臉書貼文指出，過去四十年來，不論在政府擔任公職，或卸任總統後在民間工作，每年都參加國慶大會，從未間斷。因為我熱愛中華民國，熱愛臺灣這個家園，全心支持中華民國憲法為我們家園帶來的和平與穩定，我以參加中華民國國慶大會為榮。但是，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」；翻譯成中文，就是「臺灣國慶日」。我們的國名，什麼時候從「中華民國」改為「臺灣」了？

根據《中評社》今(3日)分析，馬英九將所有不想投或者認為不能投民進黨賴清德的力量凝聚起來，這場大選，非綠陣營才有勝算，現在看來，是馬英九要揭開賴清德希望隱藏的「台獨」面目之序幕。