阿沁（左起）今驚喜現身花花、安柏的記者會。（杜宜諳攝）

F.I.R.飛兒樂團阿沁小14歲的老婆花花（李汶靜）與歌手妹妹安柏（李芝儀）今（3日）出席保養品牌的「品牌大使」記者會。阿沁驚喜現身，透露最近在大安區砸下5000萬元購入2屋打通，加上千萬裝修費，總價值大約6000萬元，每月要繳接近20萬元的房貸。

阿沁透露，2個女兒分別小三、小一，就讀全美語私校，每月學費約10萬元，再加上房貸20萬，雖然多少有些壓力，但每月的歌曲版稅加上寫歌費用等等，經濟狀況還過得去，「工作這麼多年，投資別的不如投資房子，想給太太一個家也想給孩子舒服的空間」。花花也贊同投資房子，「特別是對自己的孩子，成長只有一次，投資在房子和小孩身上是值得的事情。」

阿沁說，結婚8年終於買下屬於一家人的家，最感謝的就是老婆花花，「她總是無怨無悔地為家庭犧牲付出，照顧好我們的兩個寶貝，因為工作我常常飛來飛去，不在她身邊，她為了不讓我太辛苦，仍然不停的接工作、代言、經營自媒體等，一起分擔家計，真的很謝謝她。」