美國總統拜登之子韓特（Hunter Biden）今天將在德拉瓦州聯邦法院出庭，預料他不會對非法持槍的指控認罪。

53歲的韓特因2018年購買0.38口徑柯特眼鏡王蛇（Colt Cobra）左輪手槍而面臨3項重罪指控。

韓特2018年購買槍枝時，在必填表格上謊報自己當時並無違法用藥，因而被控兩項罪名。基於相關不實陳述，韓特又面臨第3項指控，即他在當年10月違法持有槍枝11天。

韓特委任律師羅艾爾（Abbe Lowell）通知法庭，韓特今天上午10時在拜登家族家鄉威明頓市（Wilmington）的聯邦法院接受傳訊時，不打算認罪。

韓特面臨的新指控是由日前晉升的司法部特別檢察官魏斯（David Weiss）提出，這些指控並未提及任何違反美國稅法的行為。原本韓特的涉案調查裡有涉及到稅務方面的犯行，且原擬要讓韓特就2項情節輕微的稅務指控認罪，並連同另一項計畫來免除買槍遭起訴，但這份認罪協議在7月間的庭訊時意外破裂。（譯者：鄭詩韻/核稿：何宏儒）1121003