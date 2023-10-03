搶攻年底出國旺季商機，雄獅旅遊線上旅展即日起登場，推出多種國內外促銷行程，包含日韓萬元有找、熱門交通票券買一送一，出發日期涵蓋賞楓、跨年、寒假春節等熱門檔期，官網還有「週週搶購」、「天天送折扣金」、「訂單滿額贈」三大優惠，商品最低下殺5折起。

雄獅旅遊表示，出境解封將於10月13日屆滿一週年，根據交通部觀光署最新統計資料，隨著國際航班運能穩定增加，出境旅客自6月起突破百萬人次大關，8月出境旅客人次甚至已恢復至2019年同期近8成水準；雄獅進一步觀察也發現，高端旅遊的需求較2019年增加2至3成，且選擇出長天數旅遊產品的旅客增加，並轉而熱衷定點深度且完整的旅遊型態，具「產品特殊性」與「市場稀缺性」特質的旅遊商品更是受到青睞。

為此雄獅旅遊線上旅展今年以「勇往直前、無限探索」為主題，邀請大家踏出步伐，一起發現更多世界的美好，推出「週週搶購」、「天天送折扣金」、「訂單滿額贈」三大優惠。週週搶購於線上旅展期間、每週四上午10時登場，10月5日首波主打「日本5日eSIM上網」買一送一，以及2022年底開幕的「花蓮丘丘森旅」每晚只要1元，後續還有「沖繩GRG酒店自駕遊5日」每人9999元、「長榮首爾冰魚滑雪5日」每人9999元、「長榮澳洲黃金海岸7日自由行」每人29999元等超殺優惠。

沒搶到限量優惠也沒關係，雄獅旅遊官網於線上旅展期間免費將發送逾10萬組折扣碼，日韓團體行程最高折1000元，國際訂房搭配信用卡可享最高15％優惠；凡單筆訂單2人以上，總金額超過2萬元，加碼再送再送2024年國內外訂房住宿折扣金，最高可折500元。