全家透過IoT能源管理系統，可智能管控用電量，達到節能減碳效果。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家台南平豐店建置孤島電力系統，打造全台唯一的「能源韌性實驗便利商店」，並實時列出各式儲能、用電等數據。（朱世凱攝）

7-11推出自帶杯購買飲料享折扣優惠，已累計減少一次性飲料杯近4千萬杯。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

環保議題持續受關注，店數密集又貼近消費者生活的便利商店率先做出一系列環保措施。以「便利永續你也＋1」作ESG推動主軸的全家於台南平豐店建置孤島電力系統，打造全台唯一的「能源韌性實驗便利商店」，運用太陽能綠電自發自用、儲能系統、電動車充電樁「光儲充整合系統」，彈性調節未來用電方式並達減碳效果；統一超商則承諾2050年淨零碳排目標，並攜手統奕包裝架構永續循環生態圈，結合OPEN POINT會員服務積極擴大「OPEN iECO循環杯」、「高效智慧回收機」，鼓勵消費者自帶杯購買飲料享折扣優惠，已累計減少一次性飲料杯近4千萬杯。

近年淨零意識崛起，全家投資千萬打造「能源韌性實驗便利商店」，估每月可節省1成電費、降低近五百公斤的碳排放量，並已分別規劃「節能、創能、儲能」三大短中長期策略對應，短期內將持續推動店內的節能設備，包含能源管理系統已導入全台9成以上店舖，更換設備以提高能源效率，更針對加盟店長設計「節電地圖」，以宣導從日常養成好習慣。

以台南平豐店為例，透過IoT能源管理系統，監控店舖整體用電量，當用電接近滿載時，即主動降載空調與燈具，燈光照明會於夜間時段自動降載30％到40％，冰箱設備改用動態除霜取代過往定時除霜機制，以避免不必要的電力耗費。同時，台南平豐店亦同步進行單店溫室氣體盤查，預計年底前將完成碳中和驗證，可望成為全台第一間碳中和便利商店。

在中長期能源規劃方面，會持續測試導入太陽能光電自發自用、綠電採購、儲能系統建構孤島電網，穩定店內能源供應，維持營業不中斷；綠電採購部份，預計年底前於500間測試店導入限定時段的綠電採購，年採購量約300萬度。

台南平豐店也導入目前全家逾4100店中，最受歡迎的永續循環服務，包含店內免費借用的循環杯，支援消費者減少使用一次性飲料杯；店外設置ECOCO宜可可循環經濟智慧回收機與台塑生醫洗衣精智慧補充站。ECOCO宜可可循環經濟智慧回收機，以循環經濟的概念，鼓勵消費者落實減廢減塑，只需輸入ECOCO APP會員號碼、投入回收物、集點存APP簡單三步驟，即可回收寶特瓶、鋁罐、手搖飲塑膠杯與7款廢乾電池，消費者每回收250個寶特瓶，就可兌換50元「全家」購物金。

此外，台南平豐店獨家限店販售由全家Let’s Café 咖啡豆鋁箔袋回收製作的收納袋「永續箔金包」（售價99元，限量300個）。「永續箔金包」和社會創新組織「蘆葦女力」合作，透過專業設計師打樣設計，將原先要廢棄的咖啡鋁箔袋邊角料，再製成實用精美的收納小包，結合循環經濟、社會公益與婦女培力，創造弱勢、中高齡女性就業機會，亦賦予咖啡豆袋再生的價值。

統一超商率零售業之先承諾2050年淨零碳排目標，不僅響應《巴黎協定》升溫不超過1.5℃全球氣候策略，更領先同業積極回應金管會「上市櫃公司永續發展路徑」，承諾完成7-ELEVEN超商本業營運內溫室氣體盤查範疇一與範疇二，實踐2050年淨零目標；同時更優於零售業率先啟動範疇三溫室氣體盤查，與關係企業共同攜手減碳，相關資訊均已主動揭露於統一超商永續官方網站與《2022年永續報告書》。

統一超商攜手統奕包裝架構永續循環生態圈，結合OPEN POINT會員服務積極擴大「OPEN iECO循環杯」、「高效智慧回收機」，其中OPEN iECO循環杯服務除7-11超過500家門市、星巴克全台也已逾500家門市提供服務， 21Plus ／21世紀風味館上（9）月起正式加入OPEN iECO循環杯共享租借服務，亦更便利顧客可於A店租借B店歸還；搭配鼓勵消費者自帶杯購買飲料享折扣優惠，已累計減少一次性飲料杯近4千萬杯。

此外，「高效智慧回收機」可快速回收寶特瓶與廢電池，推出一年裝機數已突破百台，累積至今已回收破498萬瓶寶特瓶與近135萬顆廢電池，相當於1550座台北101樓高。隨著「OPEN iECO循環杯」、「高效智慧回收機」使用效益持續提升，累積至今已有近40萬人加入統一超商永續循環生態圈。