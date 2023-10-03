大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，這些強彈區多少有新案交屋量，但也反應出買方購屋地域性的變動，這幾年蛋黃區、市中心價格一路飆升，買方移轉至外圍地段，且有就業人口支撐、建商推案量大的區域購屋，形成新興熱區。

今年六都前三季買賣移轉棟數比去年同期增加最多的行政區集中在中、南部，台南市新化區535棟，跟去年同期相比增加114.9％，是六都增幅最高的行政區，台中市梧棲區1,183棟，年增111.3％，增幅也超過1倍，第三名為高雄市橋頭區1,171棟、年增97.1％，第四名台南市北區1,577棟、年增49.9％，第五名台南市歸仁區743棟、年增49.8％，前五名中台南市囊括三名。

郎美囡指出，這些區域都為相對低價區，如台南市新化區受惠新市區、善化區房價走高，而新化區還有單價1字頭，總價7、8百萬的新大樓，不少南科工程師轉往新化區購屋。

此外，台中市梧棲區同樣前三季狂增一倍，住商不動產台中港三井加盟店店東李幼安表示，台中市中心房價來到3、4字頭，梧棲區的2字頭頗具吸引力，且梧棲行車至中科約15分鐘，因此中科就業人口移往梧棲購屋，另一方面，近幾年台中海線成為風力發電重點地帶，許多開發商、國際企業進駐，讓梧棲不僅吸引投資置產，自住比例也相當高，建商看好區域發展大量推案，今年遠雄及長虹的交屋量多有挹注。

郎美囡表示，這幾年科技業拉動區域市場的力道強，雖然今年整體經濟面偏弱，科技業話題跟著削減，然而就業機會創造區域人口紅利仍為房市重點，如高雄市橋頭區近年因台積電效益，成為近幾年高雄市熱門區域，建商推案量大，買方的選擇也多，故今年買賣移轉量有亮眼表現。