新北市社宅租金依承租戶收入分為4級距數，民進黨新北市議員彭佳芸盼能增加級距數，讓承租戶可依收入及需求做選擇。（陳慰慈攝）

新北市社宅租金依承租戶收入分為4級距數，民進黨新北市議員彭佳芸盼能增加級距數，讓承租戶可依收入及需求做選擇，另憂心市府推出長者安心居政策，長者能無限期居住社宅，雖立意良善，但恐排擠到青年。對此，城鄉局長黃國峰回應，級距數部分因各地方制度不一，中央已邀集各縣市討論；社宅則會持續興建。

彭佳芸今在議會質詢社會住宅租金及級距數問題，她指出，北市社宅租金有9級距數、桃園有5級距數，對承租者來說，有更多不同級距數選擇，讓他們可依收入及需求做選擇，期盼城鄉局能多研擬幾種級距。

黃國峰回應，因目前各縣市租金級距數不同，中央最近已邀集各縣市政府討論，明年下半年中央陸續有社宅完工，認為中央與地方應訂定一套標準好執行。

彭佳芸接著稱讚新北社宅讓長者居住到終老，但因全台邁向超高齡社會，高齡人口一直增加，憂心社宅不夠，會排擠青年居住社宅的機會。

黃國峰表示，曾接獲有民眾反應，有長者住在家裡5年以上都沒下樓梯，希望長者住在社宅坐電梯能出入方便；強調社宅會持續興建，青年並導向包租代管方式，目前新北社宅已興建完成4000多戶，到明年會有7000多戶