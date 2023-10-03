新竹市議會3日臨時會由市府針對新竹棒球場改善進度專案報告，市府建議採「全場換土」方案，棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐則質疑當初是誰誤導採切溝填沙改善；市議會民進黨團則表示，高虹安應盡速公布決定的方案，勿讓球場淪為政治提款機。

市府工務處長曾嘉文今赴議會進行專案報告，指出體檢會討論結論不考慮方案三區域切溝填沙工法，市府也建議以方案一「全場換土」為球場啟用最佳方案，而考量球場未來營運生命周期，可將人工草坪納入可行性評估。

針對市府說法，民進黨新竹市議會黨團總召陳建名說，棒球場改善應秉持球迷優先、球場優先的原則，依照市府專案報告分析，高虹安應盡速公布決定的方案，以及預算和施工期程，不要再讓球場淪為政治的提款機。

楊玲宜也提出幾項疑點，例如報告內提出BV建議的聯外管是國外獨有的設備，該如何採購？此外市府籌組的體檢小組以及BV公司到底要扮演何種角色，也未見市府說明。而改善工法中，台中洲際球場的排水改善也是採用切側溝，為何專案報告內稱此工法有疑慮？高虹安承諾明年讓球場啟用，眼下改善期程都超過1年，這是否代表球場改善跳票？

而棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐則問，一開始體檢會提出方案三的切溝法，讓市民以為執行下去就能做好，但洲際棒球場與新竹棒球場本質不同，當時為何覺得切溝能符合需求？是誰誤導方向導致浪費時間？

吳旭豐說，議會一直呼籲要讓專業進入，BV檢驗結果出爐，黏土比例只有8％，在未驗收的狀況下，有辦法向廠商咎責嗎？廠商提供的資料都沒問題，但檢驗出來的結果卻和統需書大相徑庭，這些過程有無不法？市府必須查明。

吳旭豐也問，能信任營造廠做好改善嗎？市府只提到維護費，人工草皮和天然草皮的更換費用呢？他認為，市府應該把時間尺度跨大一點，而非只是想修到能用就好，這球場是留給新竹人，而不是留給高市府。

針對當初為何未使用切溝法，曾嘉文說明，去年停賽後，當時著重改善排水，也不明確知道球員受傷原因，今年2月廠商主動提出，可否比照洲際棒球場處理排水，但後續透過BV報告，得知表層過於堅硬，經討論後不採方案三，為兼顧球場安全，表層、中層都需翻掉重做，因此將方案一作為選項。

曾嘉文也說，要選擇哪個方案，討論後認為應短期內盡快讓球場改善完成，至於還是同個廠商施作，曾則說，本案一再被社會矚目後，工務處未來在執行案件時，不管是在變更設計審查，或施工階段，都會用最高標準檢視，也已有請第三方公正單位台灣省土木技師公會，接下來會全程檢核施工品質。