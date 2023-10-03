台北市政府都發局3日上午舉行都更5＋2箭政策記者會，針對都市更新政策額外提出2支箭，針對「防災型都更」與「整宅都更」增加容積獎勵並提升審議速度，於經濟弱勢的住戶，也提出利息補貼、媒合貸款等方式，提高民眾參與都市更新的意願。蔣萬安表示，台北市屋齡30年以上的老房子約有64萬戶，其中也包含海砂屋、耐震力不足的建築，也希望原本都更政策加碼為「5＋2箭」，翻轉城市危老現況，打造安全移居的台北。

都發局基於市府原本提出的都更5箭政策，再提出額外2支箭，分別提出「防災型都市更新專案」及「整建住宅專案計畫」，只要符合法定條件，整建住宅、海砂屋及耐震力不足而有明顯危害公共安全建築物，市府給予容積獎勵最高可達100％。

都市更新處長陳建華表示，防災型都更以「增誘因、減災害、加速辦」等3大精神，積極推動海砂屋及耐震力不足的老舊建物都更重建。其中，針對耐震力不足等危險建築物，透過都市計畫變更方式增加都更容積獎勵自原本的50％再加30％；若該建物有海砂屋情況，則是自原本的50％再加50％，來到最高100％的容積獎勵。

至於整建住宅都更計畫，陳建華說明，透過都市計畫個案變更方式，除都更容積獎勵50％之外再給予整宅專案容積獎勵50％，無須回饋樓地板或代金，最高可達100％，保障住戶居住面積。陳建華說，針對整宅住戶可能有經濟上的壓力，也會協助經濟弱勢戶辦理貸款，並由市府協助補貼差額找補時所衍生的利息，以減緩弱勢戶參與都更的財務壓力。

蔣萬安則直言，全台北市屋齡30年以上的老宅約64萬戶，其中也包含海砂屋、耐震力不足的建築，以及全台北約19處尚未重建完成的整宅。今天提出的額外2箭，透過精準資料研析與估算，全台北至少有5000多戶亟需重建的海砂屋、以及10000多戶的整建住宅立即受惠，更有數十萬戶未符合現代耐震標準的建築有了重獲新生的機會，也希望藉由新政策翻轉城市危老現況，讓市府團隊與全民共同打造安全宜居、耐災韌性的台北。