日本政府3日宣布，這家美國記憶體晶片大廠拿到的這些補助後，將會去購買荷蘭ASML極紫外光（EUV）機台來製作先進晶片。因為，研發人工智慧AI與自動駕駛，還有設立資料中心，都跟先進晶片息息相關。

日本政府指出，半導體市場現在很艱辛，但日本選在這個時候投資是很重要的。把半導體產業留在日本，是為了未來的經濟安全，要確保日本所需的高端晶片供應鏈，不會出現斷鏈危機，

彭博社認為，日本政府這項補助也彰顯出，在大客戶之一的中國大陸不確定性當中，奮力要掙脫的美光已獲得勝利。由美國參議員所組成的兩黨訪問團，希望下周去中國大陸時能見到習近平。正在大陸接受全方位持續調查的美光表示，就是這些調查行動，有一半在中國大陸的生意都暴露於命在旦夕的風險中。

日本政府表示，在這1920億日圓補助中，1,670億日圓用來支援美光生產成本，250億日圓則用於研發用途。美光指出，計畫投入5,000億日圓左右，在日本生產所謂的更先進製程one-gamma。彭博社先前曾報導，臆測日本政府可能會給美光廣島廠，提供約2,000億日圓補助金。

話說美國政府，雖也要提供類似的獎勵金給到亞利桑那州設廠的台積電。不過，因為勞工問題與補貼未能如預期到位，使得台積電這座新廠的投產時間，恐怕將會延宕至2025年。台積電位於日本熊本的新晶圓廠建設工作，正在24小時不停地趕工中，加上日本政府已答應會提供近半的建廠費用，故整項計畫目前堪稱順利。

日本岸田政府迄今已拿出幾十億美元的補貼金，希望最晚到2030年時，能將日本國內晶片產能大增3倍。同時，也要幫助人口老化嚴重的日本，重振往日在全球高科技行業中的領導地位。

2013年，美光收購日本DRAM製造業者爾必達（Elpida Memory）的記憶體業務。同時，美光也在日本僱用4,000多名工程師與技術人員。爾必達當初是NEC與日立合資的一家DRAM公司，也是日本最大記憶體晶片製造商。