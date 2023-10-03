與西卡先前為2019~2023年所設定的6%至8%銷售年成長目標相比，未來四年的新目標更往前邁進一步。

西卡的產品主要是用於對牆壁、屋頂或地板的強化或防水，該公司計畫提高2024年至2028年的獲利目標，息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)的利潤率將為20%至23%之間。

西卡還表示，今年1~8月的銷售為強勁增長12.2%。

該公司說，在全球人口增加、都市化和資源稀少的情形下，公司成長將受到客戶增加的需求所推動。

公司同時致力於提升營益率。在此前設下的目標中，公司的營益率目標為15%至18%。

該瑞士公司近年來經歷了快速成長，主要是全球各地正在計畫增加建築支出。

公司還將全球工廠數量目標增加到410家，並且持續進行收購。

西卡在今年八月曾表示，受到收購巴斯夫(BASF)的前建築化學品子公司MBCC的提振，該公司計畫在2023年實現逾15%的銷售成長率。該公司還補充說，其營業利益的增長速度，要快於銷售增速。