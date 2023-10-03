苗栗縣第210個社區關懷據點，3日在西湖鄉二湖社區活動中心揭牌，為西湖鄉二湖社區發展協會主辦的關懷據點，並設置巷弄長照站，社區長者齊聚一同慶賀，縣長鍾東錦頒發開辦費15萬元，並表示會持續推動苗栗長者福利政策，向中央爭取更多經費，給予各據點更多資源，朝向一村里一據點目標邁進。

縣長鍾東錦表示，長壽是一件好事，但是身體和精神一定保持好，有空的時候就可以到關懷據點參加活動、「打嘴鼓」，不要老是待在家裡看電視、打瞌睡，身體會退化。他說關懷據點數量一定要繼續擴大，同時要辦理評比，到時候在評比之中可以讓長輩獲得成就感，感到更加快樂，這點很重要，他也提醒長輩要定時做健康檢查，才能提早發現自身健康的問題，提早治療或改善。最後他感謝縣內各企業、善心人士對本地關懷據點的挹注，並祝福大家都能在西湖鄉安養天年，重陽節快樂。

苗栗縣政府社會處長楊文志表示，截至9月底，苗栗縣65歲以上人口數達9萬9472人，占全縣人口18.6％，今天輔導成立的新據點西湖鄉二湖社區發展協會，是第210個據點，布建率達76.3％。

據點在陳敬賢理事長、蘇文治總幹事、各幹部及全體志工的熱情號召下，結合在地資源，每周二提供長輩共餐服務、關懷訪視、健康促進及社會參與活動，讓長者就近得到充分與適切的社福資源。

社會處今年已爭取中央衛福部補助1億2千多萬元，加上縣府自籌經費及運用公益彩券盈餘經費，用於現有及未來新增的關懷據點，照顧長者的共餐及活動課程，持續朝向一村里一據點的設置目標邁進，共同打造幸福苗栗。

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苗栗縣長鍾東錦、西湖鄉長高阿賜、縣議員黎尚安、黃芳椿、二湖村長蕭金發、縣府社會處長楊文志、民政處長巫恒昭及當地民代及村民等，以及主辦單位二湖社區發展協會理事長陳敬賢及全體幹部、志工3日齊聚一堂，為關懷據點揭牌，現場由志工帶領大家一起唱客家山歌、做體操，還準備了老人文康車卡拉OK音響設備供大家歡唱，熱鬧又溫馨。