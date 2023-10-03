什麼星座最腹黑？《搜狐網》盤點十二星座，其中天蠍、雙子、巨蟹3星座堪稱腹黑達人。天蠍懂得運用策略達到目的；雙子用話術迷惑他人；巨蟹則善用情感操縱他人，是頂尖情勒高手。

▌天蠍座

天蠍善於隱藏自己的真實意圖和情感，常常暗藏著一顆複雜的內心，他們具有強烈的洞察力和直覺能力，善於察覺他人的弱點和秘密。

天蠍座的人之所以腹黑，是因為他們懂得運用自己的智慧和策略，來達到自己的目的。他們可能會選擇隱瞞真相、操控他人或暗中行動，以達到自己的利益。

然而天蠍座的人也有正面的部分，他們通常非常忠誠和專注，對於認定的目標會全力以赴。他們善於自我反思和成長，可以透過認識自己的腹黑傾向，改善自己的行為方式，以更正面的方式追求成功。

▌雙子座

雙子思維敏捷、機智聰明，擅長言辭和表達，他們可以迅速切換角色和情緒，善於控制和隱藏自己的真實想法。

雙子之所以腹黑，是因為他們善於掌握他人的心理和情感，他們會使用口才和社交技巧，以迷惑、欺騙來操縱他人，達到自己的目的。

然而雙子座的人也有著積極的一面。他們具有很強的適應能力和開放的思維，非常善於學習和成長；他們可以通過正面的方式，運用智慧和溝通技巧，為自己和他人創造更多的機會和成功。

▌巨蟹座

巨蟹通常表現得溫和友善，但內心深處卻隱藏強烈情感和複雜情緒，他們善於利用自己的情感和直覺來影響他人，達到自己的目的。

巨蟹之所以腹黑，是因為他們懂得運用自己的情感和同理心來操縱他人，他們可能會利用柔情和關懷，使他人產生依賴和信任，並從中獲取利益。

但巨蟹座也具有正面的品質，他們非常重視家庭和親密關係，對他人充滿關懷和支持。他們可以透過認識自己的腹黑傾向，並運用情感和同理心來幫助他人，從而獲得更多的成功和滿足感。