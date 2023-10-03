基隆市警察局婦幼隊的黃姓偵查佐3日凌晨騎機車時，遭員警攔檢查獲疑似酒駕，但黃姓偵查佐當場拒絕酒測，遭開出新台幣18萬元罰單，並吊銷其駕照、當場移置保管車輛。基隆市警局表示，黃姓偵查佐被記一大過並改調制服警員，考績列為丙等。

今年已經50餘歲的黃姓偵查佐，原任職於基隆市婦幼警察隊，3日凌晨2時許，黃男騎乘機車行經仁愛區仁二路時，被巡邏的員警發現他疑似有酒後騎車，將他攔下進行盤查。

黃男卻當場拒絕酒測，現場員警便依規定對他開出新台幣18萬元的罰單，當場吊銷駕駛執照，並移置保管其騎乘的普通重型機車。

基隆市警察局3日表示，黃男是市警局列管違紀傾向人員，他拒絕酒測後，依《警察人員駕車安全考核實施要點》將他記一大過，並調整服務單位改調制服警員。另外，市警局也將黃男的年終考績列丙等提列為「教育輔導對象」、「酗酒習性員警」，依規定由單位主管於黃員每班勤前實施酒測並從嚴追究相關人員考核監督責任。

而黃男的直屬上司也遭連坐處罰，其中包括陳姓小隊長被記過一次、吳姓隊長也遭記申誡一次。

據了解，黃男先前便已經向警局提出退休申請，預計將於今年底生效。據研判，黃男應是擔心若因涉犯公共危險罪遭法辦，將無法如期退休，才決定拒測。不過因為目前已經10月初了，黃男大可以請長假直到退休生效日，對其實際的工作及退休金，都不會有太大的實質影響。

基隆市警局表示，為貫徹酒駕零容忍，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，落實防制員警酒後駕車，並要求各級幹部加強宣導酒後駕車相關懲處暨權益損失情形，使同仁知所警惕，避免酒駕行為再次發生，展現淨化團隊決心，以維警譽。

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