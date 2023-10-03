中颱「小犬」下午3點在鵝鑾鼻東方約410公里海面上，向西北西朝台東、恆春一帶前進，中央氣象署海陸警最新一報顯示，陸警警戒區域新增高雄市，目前花蓮、台東、高雄、屏東、恆春半島都在陸警範圍內，海警則維持台灣東半部海面、巴士海峽及台灣海峽南部，由於適逢大潮，花蓮、台東、高雄、屏東、恆春半島也要注意漲潮期間海水倒灌及積淹水。

氣象署表示，小犬颱風過去3小時強度稍減弱，目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北西移動，颱風暴風圈正逐漸進入台灣東南部海面及巴士海峽，對花蓮、台東、高雄、屏東及恆春半島將構成威脅。

氣象署表示，今日台灣附近各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有4米以上浪高，以及容易有長浪發生，應避免前往海邊活動。同時適逢大潮，漲潮期間花蓮以南及西南部沿海低窪地區留意海水倒灌及積淹水。

氣象署表示，今天受颱風外圍環流影響，北部、東北部地區有短暫陣雨，中午過後降雨更明顯，越晚雨越大，東北部山區有局部大雨發生的機率。周三、四（4、5日）是颱風及其外圍環流影響最明顯的時候，東部、恆春半島有豪雨或局部大豪雨，下雨時間長。北部、南部地區及中部山區有局部大雨或豪雨發生，其他地區也有局部短暫陣雨。