女性影展今年請來了楊貴媚及孫可芳擔任影展雙大使！為回應影展標題及三十週年的重大節點，女影特別找來台灣大銀幕上的經典身影楊貴媚，搭配新生代女力代表孫可芳聯手演繹「時間的姿態」！

孫可芳從學生時期便在劇場嶄露頭角，在2015年於王小棣與其他八位導演共同創辦的演員訓練班結業後，即迎來了職業生涯的爆發期，接連在「植劇場」系列出演重要角色，可說在台灣近年電視劇崛起的大環境下，扮演了領跑的人物之一，是勢頭正猛的新生代女演員代表！

而楊貴媚更是無數影迷心目中經典台灣電影的icon！合作過無數大導，大銀幕首秀即為李行導演的《又見春天》，也扮演了王童、李安導演作品中的經典角色，更是蔡明亮導演的御用女主角，參演的電影榮獲金馬獎最佳女主角（《無言的山丘》）、提名奧斯卡最佳外語片（《飲食男女》）、在坎城、威尼斯、柏林三大歐洲影展皆斬獲好成績！

雙大使帶給女影女力大爆發的一年，台灣競賽單元更是不落人後！本屆台灣競賽獎正好十週年，迎來全面升級，除了頒發金、銀獎外，此次也特別與「王道銀行」和「台灣影評人協會」合作，新創立「王道女子力獎」及「台灣影評人協會推薦獎」兩獎項（各一名）。