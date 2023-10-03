邵雨薇、曹佑寧新戲《火星上的維納斯》首播反映佳。（CJ ENM HK提供）

由邵雨薇和曹佑寧主演的CJ ENM HK愛情科幻影集《火星上的維納斯》，中秋連假浪漫上線，在friDay影音和Hami Video分別攻佔台劇排行第一名和第二名，不少觀眾直呼劇情超前衛、台詞更是大膽，是台劇中少見的科幻喜劇題材，邵雨薇和曹佑寧劇中被傳送到只有男性的火星上，兩人特地親身示範性愛姿勢，該段劇情的效果和「笑」果兼具。談起拍攝過程，曹佑寧直呼，「這一場直播戲真的滿害羞的，因為現場的光打得很亮，很！赤！裸！」

《火星上的維納斯》中，邵雨薇身為「世界上唯一的女性」不只受萬眾矚目，更肩負重任，她為了讓男性了解結婚生子的過程，歷經相親、披白紗結婚，這些過程全都被曝光在眾人面前，甚至和曹佑寧一起擺出各種姿勢上演「大尺度成人直播」戲碼。曹佑寧表示，兩人有共識不能看起來像「色情片」，所以各自拿捏好尺度，「不管是聲音或呼吸，都需要互相一起配合。」該場戲其實是透過讓觀眾「產生錯覺」，「過程覺得很好玩，會忍不住偷笑！」

邵雨薇表示拍該場戲時沒有防護措施，「因為我們就穿著一般睡衣！」但為了畫面效果，她和曹佑寧一起腦力激盪，想像有哪些運動和性愛姿勢相似，也和導演溝通如何拍攝，還為了不同鏡頭拍攝多次，她笑言：「我們不停地動，拍完很像做了一場運動，很累！」

曹佑寧此次挑戰一人分飾兩角，還得與自己對戲，一個是瀟灑不羈的阿本，另一個是火星上斯文有禮的班森，兩人相遇後分享對女性的看法，意外碰撞出發人省思的對談，曹佑寧被問到如何詮釋兩個角色，他表示自己私下也有活潑和文靜的不同狀態，「在演戲時就努力放大這個面向。」他也透過肢體語言和說話語氣，讓觀眾能清楚看見兩個角色截然不同的特色與氣質，不少影迷讚嘆他的「演技大爆發」！