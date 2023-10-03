誕聲藝總會集結身障者透過Podcast、直播和YouTube，所分享自己的生活、創作資訊、才藝作品等資訊。（翻攝誕聲藝總會粉專）

高市勞工局於今年6月中旬設立「誕聲藝總會」臉書粉專，分享參與身心障礙創業學員作品，不論是以圖文或影音，透過此粉專平台，讓大家看到身懷絕技的身心障礙者獨特的能力和魅力。不過成立至今，按讚數僅200初頭，抽獎資訊也少人響應，怎麼更推廣該平台，勞工局除先辦理成果發表會，未來還要再想想如何能吸引更多人按讚、訂閱加分享，讓社會大眾看到身心障礙創業者的才能。

延續去年「聲聲不息Podcast研習營」活動，今年更升級精進社群經營能力，經過10天研習營，2日晚間也舉辦身心障礙創業者「誕聲」成果發表會，為進一步讓這群生命鬥士｢誕聲」，高市勞工局也催生｢誕聲藝總會」社群粉專，裡面將集結身障朋友透過Podcast、直播和YouTube，所分享自己的生活、創作資訊、才藝作品等資訊。

「誕聲藝總會」臉書粉專於6月中旬成立，目前已陸續分享多部影片，和介紹學員的生命故事及與眾不同的才藝，不過該粉專目前按讚數及追蹤人數僅200初，推出的抽獎資訊參與人數也寥寥無幾，因此如何吸引更多人按讚、訂閱加分享，勞工局也表示，如何加強推廣，內部還要研議，但會針對粉專經營更加著力，讓更多人知道粉專存在。