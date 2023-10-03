杭州亞運3日羽球個人賽男單32強戰，中華隊周天成和印尼克里斯提（JONATAN CHRISTIE）重演上屆雅加達亞運羽球男單金牌戰戲碼，周天成21比17、21比17「復仇成功」，晉級16強。

杭州亞運羽球個人賽男單首輪64強周天成未抽到輪空，不過面對世界排名697名的澳門選手裴鵬鋒，21比13、21比14順利直落二勝出，第2輪32強就碰上大會第8種子、世界排名第5的印尼好手克里斯提，兩人上屆亞運金牌戰戲碼本屆提前到32強就上演，目前世界排名第13的周天成和世界第2克里斯提在杭州亞運交手之前有過12次對壘紀錄，周天成4勝8敗居下風，且正值2連敗，這次順利揮別對戰連敗，也繼續在杭州亞運個人賽男單前進。

第1局周天成從4比7落後追上，9比9平手後連得4分稍稍拉開分差，雖一度被追到14比13剩1分差距，該局中後段周天成再靠著一波連續得分穩住陣腳，在5個局點優勢下順利收下；第2局前半局周天成持續透過進攻和防守的好手感給克里斯提威脅，連得5分取得8比3領先，並以11比4進入技術暫停，回到場上克里斯提連追4分逐漸逼近，周天成透過幾次強勢扣殺取分要回氣勢，不過克里斯提回敬一波連得6分攻勢追到剩1分差，周天成努力守住領先，在克里斯提一次揭發掛網後，周天成19比17領先、發出興奮的吼叫聲，隨後拚出3個賽末點，最後克里斯提回擊未過，結束這場對抗。

克里斯提因為外型神似台灣藝人柯震東，被球迷封為「印尼柯震東」，本屆亞運在羽球男團8強賽也曾15比21、16比21不敵韓國世界排名119的男單選手李宥奎。