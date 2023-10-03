中颱「小犬」來勢洶洶，中央氣象局已於2日晚間11點30分針對台灣地區發布海上颱風警報，依最新氣象資料顯示，「小犬」七級風平均暴風半徑約為250公里，目前位於鵝鑾鼻東南東方海面，以每小時13公里速度向西北轉西北西進行。氣象站指出，依路徑推算，金門地區預估將在10月5日入夜至6日整天這段期間受影響最劇，至於陸地是否會進到颱風的暴風圈內仍待評估，但以目前環境場本就吹東北風，所以風力會相當強勁，請民眾特別留意。

縣府表示，地區面對「小犬」颱風嚴陣以待，消防局已預先通報工務處、建設處、台電、自來水廠等防災單位及鄉鎮公所，妥善整備救災人員與機具，檢整情形提報消防局掌握狀況，並請各鄉鎮運用村里廣播系統進行防颱重要事項廣播。此外，也特別要求建設處、林務所及各鄉鎮公所，掌握所屬救災人、車、機具，及規畫道路優先搶通順序，災時分配投入，提昇效率。

消防局指出，如「小犬」颱風後續預測路徑無明顯變化，預計於4日晚上啟動災害應變中心三級開設，後續視颱風登陸台灣陸地後減弱程度決定是否提升應變層級。

縣府也特別呼籲民眾做好防颱整備工作，海空交通將同步受到影響，有關台金空中航班及小三通船班最新資料，亦請留意相關單位公布訊息。此外，即便7日清晨脫離颱風威脅，由於外圍環流、東北季風以及台灣海峽地形等等的因素，強風還會持續1至2天，請大家在進行災後的相關工作時，也要多注意自身的安全。