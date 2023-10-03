長期致力保護日本天然紀念物「奈良鹿」的一般財團法人「奈良鹿愛護會」，遭自家獸醫師舉報疑有不給鹿充分食物的虐待行為，奈良市政府今天將依「動物愛護法」展開調查。

日本讀賣新聞報導，獸醫師在舉報中提到，「奈良鹿愛護會」（下稱愛護會）的設施每年都有超過50頭鹿死亡，但愛護會方面以「沒有虐待」否認指控。

愛護會在奈良公園內的奈良縣政府設施「鹿苑」中，總計照顧約340頭鹿，其中曾有在公園附近破壞農作物等行為的約240頭鹿，則被安置在不對外公開的「特別柵欄」內。

舉報虐鹿的愛護會獸醫師丸子理惠，在今年8月到9月送到奈良市及奈良縣政府的舉報書中提到，被安置在特別柵欄內的公鹿並未獲得基本的餵食量，高達7成以上陷入飢餓狀態，一年死亡超過50頭。

丸子說，可以看到柵欄內的鹿體重下降及掉毛，提供飲水的地方也很骯髒，「對鹿來說是易於累積壓力的環境」。

丸子受訪時說，雖然要求愛護會改善但未獲接受，所以基於公共利益進行舉報。

不過，面對獸醫指控，愛護會事務局長山崎伸幸反駁說，每天都有餵食；雖然山崎坦承特別柵欄內每年都有鹿死亡，但也表示「很多野生鹿也會因為壓力死亡」。

奈良市政府接獲舉報後，今天將前往「鹿苑」調查，針對愛護會的管理體制及鹿的健康狀態等進行確認。

委託愛護會管理「鹿苑」的奈良縣政府，已針對此事實施聽取愛護會說法的調查。奈良縣知事山下真10月2日在記者會上說，「包括撤銷管理許可在內，這個月將對外說明調查結果」。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1121003