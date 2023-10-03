法國在台協會在新任駐台代表巴黎思(Franck Paris)推動下，昨天與今天接連兩日舉行「文化策略會議」，會中提出「促進台灣對法國認識」、「凝聚台法人文價值連結」、「在台提升法國地位」等未來的三大目標，計畫讓法國成為台灣研究、人才培訓以及新創等領域的關鍵性夥伴。

法國駐台代表公孫孟今年8月離任，接任的巴黎思之前的職務是法國總統馬克宏首席外交顧問，此次擔任駐台代表，外界解讀為法國看重台灣的戰略地位。

巴黎思昨晚在官邸舉行小型媒體茶敘表示，台灣現在已是全球的焦點，他之前的職務主要是應對全球性的挑戰，這也是台灣目前正在面臨的處境，「台灣對法國而言是優先選項」。

過去法國與台灣之間被視為文化夥伴，也以文化交流為主，但他希望未來兩國關係能夠超越文化。他說，法國雖是歐洲吸收外來投資的第一名，卻往往不在台灣夥伴的投資藍圖之中，法國擁有很先進的半導體園區，他主要任務之一就是讓台灣看到法國的競爭力，讓法國也能成為台灣的優先選項。

法國在台協會昨天與今天也接連舉行「文化策略會議」，法國外交部文化媒體副司長布思蓋爾專程來台參加，會中也邀請服務於數位部、國科會及文化策進院的法國技術專家與會。

法協表示，「文化策略會議」中確認了未來幾年共同努力的主要目標：第一個目標是促進台灣對法國進一步的認識，我們的計畫是成為台灣研究、人才培訓以及新創等領域的關鍵性夥伴，將透過校園等公開活動提升台法科學家、研究學者以及企業家之間的交流。

第二個目標是進一步凝聚台法在人文價值上的連結，透過創意性解決方案回應當代如人工智慧等領域所帶來的挑戰，法協將推出多元方案，包括在校園、在城市舉辦各種大型活動和 研討會提倡批判性思維。

第三目標是在台灣提昇法國的地位，讓台灣民眾瞭解，法國並不囿於本土界限，而是通往全世界的入口，朝向歐洲、非洲以及印太區域的橋樑，進而學習法語、留學法國、投資法國或合資法國。