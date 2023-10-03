20歲陳姓男子9月22日晚間在北市大安區餐廳聚餐時，向21歲郭姓男子敬酒，陳認為郭對他很不禮貌，還被嗆「你算什麼咖小」，心生怨恨撂來10餘人，尾隨續攤的郭到三水街某阿公店外，18人圍毆郭跟他的友人，甚至還拿藍波刀刺傷郭，萬華警方到場攔下準備落跑的8人，除依法送辦外另持續追查其他10人行跡。

萬華警方9月23日凌晨1時許獲報，三水街有20多人大幹架，其中還有人被刀刺傷，警方到場後及時攔下1部車輛，以及滋事的8人並帶回警局。

帶頭的陳男向警方表示，22日晚他在大安區餐敘，席間獲知郭男在隔壁桌，他好意前往敬酒，不料對方態度冷淡，還嗆他是什麼東西，他因此心生不爽，獲知郭後來去萬華區阿公店續攤，所以撂人尾隨追打。

警方調查，過程中陳還持藍波刀劃傷對方，所幸郭及其友人送醫包紮後暫無大礙，全案依聚眾鬥毆罪送辦，另循線追查在逃的10名動手者，雙方是否具有幫派背景也持續調查中。