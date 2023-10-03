爆學童避打高端，新北衛生局宣布4日起校園流感疫苗前一日告知廠牌。 （新北市衛生局提供）

流感疫苗10月2日全面開打，今年公費流感疫苗種類多達4種，因爆出有學童避打高端，新北市衛生局今宣布，10月4日起校園流感接種，將於前一日告知學校接種廠牌，以便家長選擇在校集中接種或自行接種；同時，轄內各合約院所，也會在開診接種當日公開揭露流感疫苗廠牌，由民眾依自身意願前往施打。

衛生局提醒，依據廠牌疫苗適應年齡，3歲以下幼兒僅適用「賽諾菲」或「東洋」流感疫苗，請家長留意。

衛生局指出，在新北市長侯友宜長期以來對疫苗接種「資訊公開、 透明、 安全」的要求下，衛生局也秉持嚴謹態度，在流感疫苗「先到貨、先鋪貨、先使用」原則下，提供公開透明的訊息讓家長安心，學童順利接種流感疫苗，及早獲得保護力。

為提供市民更完善保護，降低感染COVID-19及流感後併發重症和死亡風險，新北市10月2日起開放流感疫苗接種，同時10月11日也將開放全民接種COVID-19莫德納XBB.1.5疫苗。新北市疫苗系統將於10月4日至10月30日每周一至周五上午8時至晚上8時開放預約，提醒民眾盡快預約接種，提升保護力。接種時間為10月11日至10月31日。

衛生局提醒，秋冬是呼吸道疾病好發季節，呼籲民眾仍需落實個人防疫措施、有症狀自主佩戴口罩、不要上班上課，呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。