小犬颱風來勢洶洶，花蓮縣政府不敢掉以輕心，上午召開災前整備會議，縣長徐榛蔚指示各局處嚴陣以待，做好萬全準備因應天然災害或臨時突發狀況。（羅亦晽攝）

小犬颱風來勢洶洶，花蓮縣政府不敢掉以輕心，上午召開災前整備會議，縣長徐榛蔚指示各局處嚴陣以待，做好萬全準備因應天然災害或臨時突發狀況。（羅亦晽攝）

小犬颱風來勢洶洶，朝台灣東南海岸逼近，勢必為東部地區帶來可觀雨量，由於其路徑類似上月重創花蓮的海葵颱風，花蓮縣政府不敢掉以輕心，上午召開災前整備會議，縣長徐榛蔚指示各局處嚴陣以待，做好萬全準備因應天然災害或臨時突發狀況，務必將災損降到最低。

花蓮縣政府今天上午召開小犬颱風災前整備會議會議，先由消防局代理局長吳兆遠說明颱風動態，接著再由各局處報告目前防災整備狀況。

其中，建設處預先彙整上月海葵颱風造成災害的道路設施，及此次可能造成二次受損的河堤或工程，包括樹湖溪、藤寮溪和清水溪排水護岸先行防護補強等，必要時將進行道路管制；農業處則掌握轄內災害潛勢及水災、土石流等地區，針對赤柯山、六十石山進行預防性道路封閉；原民處掌握各部落復建工程與自來水工程進度，預先暫停工程並請公所隨時監控。

民政處則針對偏遠地區及易成孤島地區民眾宣導準備民生物資，並預先規畫撤離與安置整備，動員各村里幹事，隨時因應撤離疏散作業；社會處通報各鄉鎮市公所做好開設收容所準備，文建站和聚會所停止活動以利防颱準備，並事先彙整可能需送餐名單進行預備工作。

觀光處則在觀光資訊網、觀光粉絲團發布防颱訊息，七星潭風景區及兩潭自行車道臨海路段已在海警發布後拉封鎖線封閉；教育處則針對學校要求門窗緊閉、重要貴重物品往高處擺設，並通知學校注意排水溝暢通以防阻塞。

縣長徐榛蔚表示，小犬颱風路徑類似上月重創花蓮的海葵颱風，同樣夾帶強大雨量，據中央氣象署預報，小犬颱風4日到6日影響台灣最大，花蓮雨量預估平地為500到800毫米，山區為800至1200毫米，要求各局處加強防範，將所有災害降至最低。