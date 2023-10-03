為抗議今年國慶大會的英文又是「Taiwan National Day」，前總統馬英九昨（2）日以「不幫偷渡台獨背書」為由，宣布不參加今年國慶大會，引發外界熱議。對此，我國駐紐西蘭前代表介文汲認為，蔡政府將國慶大會的英文寫成「Taiwan National Day」，已是《刑法》100條中規定的「變更國憲」行為，他直呼，這次事件非常嚴重，「《憲法》、國慶日都不能拿來開玩笑」。

馬英九昨在臉書發文指出，曾多次呼籲蔡政府，別再將國慶大會的英文寫成「Taiwan National Day」，但被無視。他認為，若再出席「台灣國慶日」典禮，形同為「偷渡台獨」背書，坐視蔡政府危害台灣安全、傷害中華民國，所以，他決定不出席今年的國慶大會。而針對馬英九的說法，行政院長陳建仁同日受訪回應，「Taiwan National Day」的稱呼已行之有年，不理解為什麼馬今年突然不參加。

介文汲今在政論節目《新聞大白話》指出，《刑法》100條規定，意圖破壞國體、竊據國土，或以非法之方法變更國憲，顛覆政府，而以強暴或脅迫著手實行者，處7年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。

介文汲認為，蔡政府將國慶日英文寫成「Taiwan National Day」，已是在實施變更國憲，他呼籲，學過《憲法》的學者和學生們應好好檢視，蔡政府的行為是否已構成《刑法》100條處罰的要件？介文汲也直言，這次的事件非常嚴重，《憲法》、國慶日都不能拿來開玩笑。