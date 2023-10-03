「樂天女孩」成員Yuri（陳怡叡），擁有絕佳顏值與傲人身材，讓她擁有超高人氣，instagram目前多達46萬粉絲追蹤，不過近來卻遭不肖人士冒用身分，藉此聯繫周遭合作過的工作人員，而且對象都鎖定男性為主。

Yuri在instagram限動發文，並曬出對話截圖當作證據，指出有不肖人士冒用她的身份，設置了假的IG和LINE帳號，不斷私訊自己身邊的工作人員，讓她氣到趕緊提醒所有人：「到底一直是誰愛假冒我的LINE跟IG！各位不要再被騙了！我不可能主動加任何人LINE！跟用小帳私訊任何人IG聊天！這不是我」。

Yuri遭不肖人士假冒身份，設置假的IG和LINE帳號私訊身邊工作人員。（圖／xx15995 IG）

Yuri指出對方鎖定的對象以男性工作人員為主。（圖／xx15995 IG）

Yuri表示才PO文公開此事，就至少有5位工作人員表示也收到該人的訊息，而且私訊對象還都是以男性為主，讓她傻眼直呼：「為什麼這個騙子都有工作人員的LINE啊？我甚至自己都沒有欸」，雖然該人目前沒有得逞騙到任何人，但背後動機不明，也讓人充滿疑惑。

Yuri日前爆熱戀玖壹壹成員春風，男方不僅派司機專車接送，還會進出彼此家門，不過，她事後表示：「將來找到幸福會跟大家分享」，間接否認戀情存在，至於春風所屬的混血兒娛樂則表示：「朋友聚會或出遊，不需要過多揣測，謝謝關心」。