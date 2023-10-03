新北市新增7例本土登革熱病例，為3女4男，分別居住於新店區、五股區、汐止區及林口區各1例、泰山區3例。其中新店區、汐止區及林口區3例皆有台南旅遊史；五股區及泰山區計4例無中南部活動史，經疫調比對，五股男性個案與泰山1例女性潛伏期有鄰近五股高風險場域活動史；餘泰山2例男性個案，持續疫調以釐清感染源。

衛生局持續針對個案住家戶內外及住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消，並加強社區環境孳生源清除與區塊防治噴消作業。衛生局說明，為快速減少環境中病媒蚊數量，避免疫情擴散，實施化學防治是緊急防治登革熱的必要方式，請民眾務必要配合政府的防治措施，如果有拒絕噴藥者，將依傳染病防治法處以6萬到30萬元罰款，請民眾勿以身試法。

衛生局提醒，本周末便是國慶連假，人潮南北移動增加傳播風險，疫情恐再升高，呼籲民眾外出旅遊要做好防護措施，穿著淺色薄長袖、長褲，並搭配使用抹衛福部許可含DEET(敵避)之防蚊液等自我防護措施，以保障健康。如出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史及接觸史，以利診斷及時通報與治療。