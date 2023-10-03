陶晶瑩時隔6年重返電視圈，主持多檔綜藝節目，其中她與許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧主持的台視寵物實境《哈囉！毛小孩》，入圍第58屆電視金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」。陶晶瑩近日特地私下號召其他幾位主持人，到台視向製作團隊表達感謝之意，讓製作單位相當感動，她也透露典禮當天絕對會盛裝出席，一定會讓大家有驚喜的感覺。

陶晶瑩用心準備驚喜，事先提早到附近咖啡廳先集合好主持群，才一起現身台視，大家同時還帶著滿滿的伴手禮送給製作單位，讓製作人喜出望外。陶晶瑩表示：「我們真的是自發性，他們都很忙，但都放下手邊的工作，特地來謝謝製作單位。」對於製作單位的努力，陶晶瑩也說：「謝謝你們！一定是要給大拇指的！出力！」

《哈囉！毛小孩》提供親切及專業的服務，陶晶瑩首度擔任實境節目主持人，接下「執行長」一職，和店內「實習生」許富凱、郭書瑤、黃偉晉及曹佑寧攜手，打造寵物美容與膳食，提供人寵可一起放鬆休憩的友善環境，幾位主持人在學習照顧寵物時，最後更考取了寵物膳食及美容的相關證照。這次拜訪電視台時，還特地帶當時考到的證照「回娘家」並送上滿滿的伴手禮，暖心表現讓製作單位十分感動。