達發自興櫃轉上市掛牌，將在10月19日正式上市，上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，競價拍賣已經在9月26~28日完成，競標張數13,952張，最低投標價403.51元，今日開標結果出爐，最低得標價格403.51元，最高價格為590元，得標加權平均價格434.84元，預計10月19日撥券。達發公開申購預計在10月5~11日進行，10月13日公開抽籤，以今天興櫃價格541元收盤價來看，仍有10萬6160元的價差。達發預計在19日上市，承銷價格為434.84元。

達發業務可分為二大事業群，有線通訊事業部可分為寬頻固網、乙太網路二大主要產品線，受惠於北美、西歐、印度與南美等區域國家推動寬頻網路基礎建設，積極布建光纖網路，帶動寬頻固網產品線營收成長。無線通訊事業部可分為藍芽音頻、衛星定位二大主要產品線，因容易攜帶且便於使用，TWS耳機席捲消費性耳機市場，達發更研發低延遲藍芽耳機，可將原本延遲 200ms的規格做到10ms，應用於電競耳機可大幅減少有線耳機的不便，並獲得美系電競耳機大廠採用，衛星定位產品主要撘載於穿戴式裝置，除了智慧手錶、自行車錶、GPS定位器之外，將會往無人機、資產追蹤等市場發展，未來更將隨著聯發科往車用晶片發展的腳步，往車用電子邁進。

展望2024年，達發在有線通訊業務上，印度加快光纖網路佈建，對GPON ONU需求增加，已切入印度最大寬頻網路營運商，成為2024年成長動能來源。在無線通訊方面，歷經一年的庫存調整後，TWS耳機庫存已降至合理的水位，北美、歐洲潮牌客戶將陸續推出新機，雖因利率仍高，終端需求仍難顯著回溫，但庫存回補仍將帶動小幅出貨動能，法人預估，達發2024年營收成長上看逾1成，且因客戶恢復拉貨動能，預期庫存呆滯損失將大幅減少，故毛利率將優於今年，全年獲利更有機會逼近一個股本 。