農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘日前表示遭網友威脅恐嚇，結果昨遭檢警查出其與涉案的發文者國民黨許姓黨工自導自演，先前曾聲援林裕紘的政治人物也遭網友嘲諷。國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧坦言，沒有想過此事有造假的可能，確實很不解和震驚，但林裕紘錯的是不該自導自演恐嚇事件，而不是勇敢監督食安和農業政策。

游淑慧今(3日)在臉書發文表示，關於「Lin bay好油」(林裕紘)被恐嚇案件的大轉折，昨晚確實很不解和震驚，為什麼他們會起心動念這樣一個自導自演的行為。但不管理由是什麼，都要對錯誤行為承擔起代價。然而，一碼歸一碼。「Lin bay好油」在進口蛋事件中確實提供了很多專業的判斷和資訊給社會大眾。

游淑慧指出，事實上，率先揭露巴西蛋和超思的是媒體在八月底的報導。在媒體揭露後，加上「Lin bay好油」勇敢地提供了很多專業資訊，才讓外界解開許多疑惑、發現更多問題。這段日子來，「Lin bay好油」都是具名公開的表達這些專業的意見和評論；如果有假，農業部早就提告了。

游淑慧坦言，而當一個揭露事實、對抗執政的民眾，公開訴說他遭到恐嚇時，「是的，我們相信了。我確實沒想過造假的可能，也沒想過要去質疑發聲求救的人。所以我譴責恐嚇，也希望警方積極偵辦破案。」

但游淑慧強調，「Lin bay好油」錯的是不應該自導自演恐嚇事件。而不是他勇敢監督食安和農業政策。