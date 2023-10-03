國旅高額的房價讓民眾不再力挺，今年中秋假期訂房率僅剩47.69％，創今年連假新低，但國旅房價到底漲了多少？有高雄人分享，來台北玩住的飯店，去年暑假平日的雙人房價錢為1725元，但今年同飯店同房型，在非暑假期間的普通平日卻要價6400元，讓他狂酸「敢漲快4倍，就不要給我靠X住房率低，要補助啦！」

據觀光署統計，今年各連續假期，國旅訂房率普遍不超過6成，中秋節更寫下47.69％的今年連假新低，讓國旅意外成為網友討論話題，不少民眾直言想在台灣旅遊實在太貴，花差不多的錢寧願直接出國玩；旅遊業者則坦言「訂房率差到把大家嚇一跳」。

「只敢悲吐訂房率想討補助，不敢說自己漲多少？」鄉民「direct」今（3）日在PTT八卦板透露，去年來台北玩時，選擇居住在西門町一間飯店，當時是暑假的平日，一晚只要1725元，但今年10月底的普通平日，相同的房型卻要價6400元。

「direct」提到，去年全世界都受疫情影響，但日本今年遊客大爆發造成飯店價格暴漲，漲幅程度都沒有台灣如此誇張，怒斥「敢漲快4倍，就不要給我靠X住房率低，要補助啦，根本都是自己玩爛的」、「看你們這樣搞，除了能夠不看價格的，真的以後沒人想要國旅，誰國旅誰盤啦，多付好幾倍的價格，得到一樣的品質」。