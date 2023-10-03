一、等了大半年，債券的牛市遲遲不來

從年初開始幾乎所有的媒體、YT…看到的都是債券多頭來了、甜蜜價來了…但等了大半年，債券的牛市遲遲不來，到底來不來？這個問題我是這樣想的：

一般說債券牛市都是在升息尾聲時會響起，而確實在去年底依照聯準會的利率點陣圖，升息確實近尾聲，只是頑強的通膨沒能每次公告每次下降，而其間還因美債被降評，導致債券價格亂竄一通，又跌了，早已上車的人還出現了小虧損，心中確實不甚歡喜。

但除非有重大事件發生，否則利率很難再暴升，因此說升息近尾聲並沒有錯，只是這個【尾】拖得有點長。

再者債券進入牛市也非從降息才開始，而是停止升息即進入牛市了，目前市場預估明年下半年可能降息，那麼停止升息就更早了，現在預備進場享受牛市機率也不低，不過聯準會從未鬆口說【停止升息】，一切以經濟數字為主，甚麼經濟數字？自然是CPI，尤其是核心PCE，然消費及失業率也很重要。

二、為何現在大家都一直說投資等級債好？

歷經了10年來大家熱衷高配息的新興市場債、非投資等級債、南非幣計價的..債券基金，也讓投資人嚐到了【配息很滿意、波動超不接受】，長期投資終究要回歸：要配息也要顧淨值，雖有高配息，但看淨值直直掉，心理怎能痛快？還要勉強告訴自己：不在乎淨值的波動，長期投資就對了….，何苦為難自己！

在疫情前若你買債券期望的殖利率是5%左右，當時真的只有新興市場債、非投資等級債達此目標，而投資等級債的殖利率僅有3%上下，但時至今日，投資等級債的殖利率已達5%以上了，若你的期望未變，自然該選擇債信高一等的【投資等級債】。

三、何必算計最佳進場點，現在的殖利率是20年來最佳

但還是有人要等最佳時機(最低點時再買入)，算來算去終究只有八字好的人才能有此運氣真的買到最低點，而這個最低點的定義是啥？歷史最低？這一波最低？這一波又是哪一波？…..不覺得累嗎？真想買，【現在的殖利率是20年來最佳】還不夠嗎？歷史數據顯示，升息循環末段，進場優質債券的好時機！

四、何人適合買？

你一定也看過這樣統計，過去歷史經驗當停止升息後~降息這一波，買投資等級債有10%、15%...報酬率，想想也很好，但與股票型基金一比，要10%、15%一點都不難啊！但實務上是：

如果你有1000萬要一次投資，現在你會全部投債券基金？還是股票型基金？想必全投股票型基金真的令人膽戰(除非此金額佔你資產很少)，但若全投債券基金，雖然也會波動，但波動小，且其間有息可以領，心情安定不少。

因此買債券基金要有正確的觀念：

1.要做得到買債三要素【以配息為目的、不在乎淨值的波動、長期投資】，挑基金更要符合自己【配息滿意、波動接受】。

2.確實是資產配置的一環，但資產多才有配值得必要，資產少不要杞人憂天。

五、投資人問：市場出現機動目標到期債基金，有啥不同？

一講到目標到期債基金許多人就退避三舍，因為受很重的傷啊！現在又出現，怕怕！

過去的目標到期債基金的機制如下：

以持有到期為目的，投資人賺的是票面債息，就因是此機制，導致許多基金為了達到高配息，投資了許多新興市場債，或配息高的債券，才導致風險提高，終究傷了投資人荷包。

但現在因為投資等級債的殖利率已達5%了，無須再投資高風險的債券，只要投資評等高一等的投資等級債，已能達到過去的高殖利率水準。

加上機動的機制是多一個選項，投資人不一定非持有到期，只要在到期期間達到既定的報酬率(10%或15%...之類)，即提前贖回。適合保守、有一筆閒置資金、看好債券息收與資本利得、或是中長期有儲蓄目標的投資人。

本文內容已獲【基金教母－蕭碧燕】授權

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(文：基金教母－蕭碧燕撰寫提供)

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