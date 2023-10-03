這次杭州亞運會上自由車項目最有機會幫助中華隊奪牌的就是男子公路賽杜志濠，他今天在20公里計時賽跑出50分41秒56，名列第五，以近半分鐘的差距無緣站上頒獎台上。

男子20公里公路計時賽採陸續出發方式進行，先行出發的杜志濠在經過上下坡段路程的考驗後回到終點線，當時他的排名暫居第二。

然而隨著其他選手狂奔回來之後，哈薩克選手盧琴科以48分05秒75的成績、超過2分鐘的優勢輕鬆奪金，大陸選手薛銘以50分05秒83的成績拿下銀牌，香港選手劉允佑以50分17秒76成績獲得銅牌。