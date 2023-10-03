國慶連假期間，警方針對北市8匝道入口進行高乘載管制。（警方提供）

國慶日7至10日連假即將到來，北市警局預估假期前將湧現返鄉、出遊人、車潮，為維護北市交通順暢及行車秩序，警察局特別規劃交通疏導勤務，針對連假前1日（10月6日）忠孝西路、中山北路口等100處重要路口，要求各分局提前在下午4時到崗加強交通疏導，此外針對8處國道匝道入口也將進行管制措施。

高速公路局於7日6時至12時開始高乘載管制，台北市管制點計有重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口、建國高架（南往北建國高架、民權東路匝道出口前）、環河北路南下匝道口、成功路二段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路二段南下匝道口等8處。

北市警局業妥適規劃交通管制及疏導勤務，全力維護交流道周邊交通順暢，呼籲民眾留意管制地點、時段，並注意行車安全。

此外1連假期間，北市警方針對轄內各觀光遊憩景點（陽明山、兒童新樂園及木柵動物園等）、大型百貨公司賣場，以及其他交通繁雜商圈周邊道路，都將增派交通崗位加強疏導，呼籲準備前往的民眾朋友，盡量搭乘大眾運輸工具，如開車前往切勿違規停車，警方將針對百貨公司周邊重要幹道加強違規停車取締、拖吊，配合指揮共同維護連假時期的交通安全與順暢。